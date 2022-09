Man die tienermeisjes filmt terwijl hij hen verkracht riskeert 8 jaar cel

Een gezellige oktoberavond op de Oude Markt keerde al snel voor het eerste slachtoffer van Haidar A. Hij vertrok op de Oude Markt met het meisje, waarna ze ook gekust hebben. Toen ze terug naar haar vriendinnen wou, pakte hij haar gsm af en verplichtte hij de jonge vrouw om mee te gaan naar zijn appartement. Toen ze daar aankwamen, verkrachtte hij haar. Ondertussen filmde hij het meisje, dat nog amper bewoog. De man verklaarde zelf dat hij niet wist dat zoiets filmen verboden was.

In december sloeg A. opnieuw toe. Deze keer was zijn slachtoffer aanwezig op een huisfeestje waar veel werd gedronken. Doorheen de avond viel hij het 17-jarig meisje constant lastig. Toen de tiener te veel op had en het licht uitging, zag Haidar A. zijn kans. Zoals te zien op zijn eigen camerabeelden, bewoog de vrouw niet meer terwijl hij haar verkrachtte. Hij verklaarde later dat hij filmde ‘om bewijs te hebben’, maar kon die uitspraak niet uitleggen aan de rechter. Even later stormden andere gasten de slaapkamer binnen en zagen de verkrachting met hun eigen ogen.

Lustobject

Het derde slachtoffer moest na een avondje feesten haar bus halen aan het station. De beklaagde bracht haar op zijn brommer, terwijl hij haar betastte aan de billen. Aan de bushalte ging hij verder zijn gang en probeerde hij de vrouw te penetreren met zijn vingers. Daarna stak hij de hand van het meisje in zijn broek. A. stopte pas toen een lijncontroleur hem aansprak.

De verdediging van de twintiger houdt vol dat het bij de drie gevallen over seksuele handelingen met wederzijdse toestemming ging. Ze pleiten voor een veroordeling voor voyeurisme door de camerabeelden en een straf met uitstel. De aanklager is niet mild voor de beklaagde. “Er is een compleet gebrek aan schuldbesef of verantwoordelijkheidsgevoel. Hij gebruikte de meisjes louter als lustobject en schaadde de vrouwen op elk vlak.” Haidar A. riskeert acht jaar gevangenisstraf. Hij zit al een half jaar in voorlopige hechtenis en dat blijft zo tot de uitspraak, die volgt op 11 oktober.