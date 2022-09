GEMEENTERAAD. Nieuwe feestzaal de Kwint in Zonhoven moet in 2024 klaar zijn

Zonhoven

Feestzaal de Kwint: Zoals bekend wilt de gemeente de hele site rond de Kwint in het dorpscentrum grondig vernieuwen. Er komt een nieuwe feestzaal met handelsruimte, kantoren en appartementen. Die werken zouden oorspronkelijk al vorig jaar beginnen. De timing is nu opgeschoven, maar de gemeenteraad gaf maandagavond toch al groen licht om alle notariële aktes in orde te maken. “Eerst wordt de nieuwe feestzaal gebouwd. Die zal vermoedelijk tegen 2024 klaar zijn. We verwachten dat het hele project met appartementen anderhalf jaar afgerond zal zijn”, aldus de gemeentesecretaris.

Lokale handel: De gemeenteraad keurde ook verschillende overeenkomsten goed om fietsen te leasen en om drukwerken te verzorgen. “Kunnen we daar in de toekomst ook de lokale handelaars bij aanspreken”, vroeg raadslid Dominic Tholen (CD&V) zich af. “Voor het leasen van fietsen is dat moeilijk”, denkt burgemeester Johny De Raeve (Open VLD). “Daarvoor werken we met grote partners. Maar voor drukwerk willen we dat wel bekijken.”

Nieuwe plannen voor voetballokalen: Raadslid Jean-Paul Briers (Vlaams Belang) vroeg zich af hoe het nu stond met de nieuwe lokalen voor voetbalclub Zonhoven United. Schepen Bram De Raeve (Open VLD) benadrukte dat de voetbalclub zelf de initiatiefnemer is van een nieuwbouw, weliswaar met steun van de gemeente. “De oorspronkelijke plannen bleken echter te duur. Er is nu een nieuw ontwerp, waarbij alles gelijkvloers is. Dat spaart alvast een lift en een trappenhal uit. Ook het cafetaria is iets kleiner, maar het financieel plan is daardoor wel haalbaar. We hopen dat de nieuwe plannen binnenkort goedgekeurd kunnen worden.”