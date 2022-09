Pro League krijgt nieuwe Raad van Bestuur, waarin voor het eerst een vrouw zal zetelen

Isabelle Mazzara moet de eerste vrouw in de Raad van Bestuur van de Pro League worden. — © Ivan Put

Op de laatste Algemene Vergadering van vorig seizoen stemden de Belgische profclubs in met Football First, een globaal plan voor de toekomst van het Belgisch voetbal. In dat plan werd – naast onder meer nieuwe licentievoorwaaden – ook een nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur van de Pro League opgenomen.

Zo wordt het aantal leden teruggeschroefd van acht naar zes, met een duidelijke verdeling. In de Raad van Bestuur zullen voortaan twee vertegenwoordigers van de G5, één vertegenwoordiger van de K11, één vertegenwoordiger uit 1B en twee onafhankelijke bestuurders zetelen.

Een deel van die vertegenwoordigers werd ook al aangeduid door de verschillende belangengroepen. De clubs uit 1B kozen Harm van Veldhoven (operationeel directeur van Lommel SK) als hun vertegenwoordiger. De K11 overlegt deze week over wie wordt voorgedragen. Wie de G5 zal afvaardigen, is nog niet helemaal duidelijk. De kans is groot dat Antwerp-algemeen directeur Sven Jaecques zich opnieuw kandidaat zal stellen – samen met een tweede vertegenwoordiger.

Onafhankelijke bestuurders

Grootste nieuwigheid zijn sowieso de twee onafhankelijke bestuurders. Die draagt de Pro League zelf voor. Lorin Parys, die vorig seizoen aangesteld werd als CEO, contacteerde Bart De Smet (64), voorzitter van AGEAS en het Verbond van Belgische Ondernemingen, en Isabelle Mazzara, ex-voorzitter van het directiecomité FOD Binnenlandse Zaken – dat onder meer de Voetbalcel onder zijn hoede heeft– en huidig algemeen directeur van de ULB en voorzitter van het Franstalig Gemeenschapsonderwijs. Zij kan de allereerste vrouw in de Raad van Bestuur van de Pro League worden.

Maandag moeten alle bestuurders die werden voorgesteld ook nog worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Al is de verwachting dat die stemming niet voor problemen zal zorgen. Ook het zondagavondvoetbal, waarover de jongste weken veel discussie was ontstaan, is een van de agendapunten tijdens de Algemene Vergadering.