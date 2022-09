Politie Lommel waarschuwt voor oplichters die aan woekerprijzen dak of oprit komen poetsen

“Het gaat blijkbaar om Ierse mannen die in Lommel verblijven”, zegt korpschef Bart Voordeckers. “Ze gaan in Lommel van deur tot deur en bieden aan om de oprit of het dak van een huis zuiver te maken. Maar als ze daarmee klaar zijn, vragen ze een belachelijk hoge som geld. De oplichters viseren voornamelijk oudere mensen en zetten hen dan onder druk om op hun aanbod in te gaan. We hebben hier de laatste dagen al een aantal meldingen van gekregen. Let er dus voor op.” siol