Column Shanna Wouters: Kromkrommer

De weerkundige zomer zit er weer op. De jeugd is weer actief op de schoolbanken en ook de laatste festivals hebben hun tenten opgebroken, Tuinesië lijkt alweer een lang vervlogen tijd. Maar de zomerkriebels zijn bij mij nog lang niet verdwenen. Integendeel! De laatste tomaten worden verwerkt tot passata. Ik kijk nu alweer uit naar de lente, want de eerste bloembollen verdwijnen in de grond om volgend jaar hun pracht en praal te tonen. Het gazon krijgt een opknapbeurt om weer frisgroen te staan na de grijze periode die er zit aan te komen.Neen, ik ben geen wintermens. Maar een echt zonnekind. Hoewel ik geboren ben in de herfst en gemaakt onder de kerstboom, heb ik met die periode verder niks. Mijn langste leven was in de zomer spelen met water en zand. Schoolbanken, boeken en leren waren aan mij niet besteed: buitenspelen, dat was het leven. Zelfs nu ben ik nog het liefst buiten bezig. De dankbaarheid van je eigen moestuintje, hoe groot of klein ook, is iets om te koesteren. Zeker als de frigo, diepvries of kast gevuld raakt met lekkers om de donkere wintermaanden mee te overbruggen. Het maakt me bewust van wat er op mijn bord komt. En het doet me nieuwe dingen ontdekken. Met dank aan de lezers die me dit jaar ook leuke tips gaven via Facebook. Volgend jaar zullen appelmoes en gebakken appeltjes in de pan of appelcake op het menu staan dankzij de boom van onze krant!Ja, ik ben een echt buitenmens. En dat brengt me op verrassende plaatsen. Zelfpluktuinen zijn me bijvoorbeeld niet vreemd. "Euh, wat?", hoor ik u nu zeggen. Wel, op verschillende locaties bestaan er moestuinen waar je zelf kan plukken wat je wenst, tegen een eerlijke prijs. Zo ben ik dit jaar mijn voorraad kroenselen (stekelbessen) zelf gaan plukken, om heerlijke zomerse vlaai te blijven maken, ook in de wintermaanden. Maar vooral ga ik nog steeds graag naar de echte oorsprong van een product. Mosselen koop ik in Zeeland, niet in de winkel maar rechtstreeks bij Jos de mosselman. Zo ben ik zeker dat ik geen mix heb van Deense en andere mosselen die dan verkocht worden als Zeeuws. Alle mosselen zijn mooi dezelfde van grootte, dagvers en heerlijk vol van smaak. Een behoorlijk kwaliteitsverschil met de mosselen die je anders op je bord vindt. En dat is ook zo met vlees: bekijk de verpakking eens goed! Hoe vaak staat er in de winkel bij de ingrediënten van een pure biefstuk of kipfilet: "water". Je betaalt gewoon voor water. Neen, dan liever van de boer, dat verschil voel je en proef je. En de prijs? Wel die is eerlijk: je betaalt voor vlees, niet voor water. Je betaalt voor echte Zeeuwse mosselen, niet voor geïmporteerde boel, je koopt verse zelf geplukte groenten en fruit, die geen dagen onderweg zijn. Onze komkommer uit de tuin is vol van smaak en voor het model moet ik het niet laten, want in de winkel is het ook kromkrommer. Ja, ik heb allemaal ontdekt. En dat allemaal omdat ik een zonnekind ben dat graag speelde met water en zand!

© Shanna Wouters