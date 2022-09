Sven Speybrouck nieuwe directeur van Universiteit van Vlaanderen

Radio-, tv- en podcast-maker Sven Speybrouck is sinds 1 september directeur van Universiteit van Vlaanderen, meldt de organisatie dinsdag. Tot voor kort was hij aan de slag voor de VRT. Samen met Koen Fillet maakte hij twaalf jaar lang de populaire non-fictie talkshow Interne Keuken en nog daarvoor Jongens & Wetenschap op Radio 1.

Universiteit van Vlaanderen is het digitale platform dat onderzoekers en professoren van de Vlaamse universiteiten elke week met video’s en podcasts in de spotlight plaatst. Inspirerende sprekers willen een ruim publiek laten kennismaken met de wetenschap achter boeiende vragen.

“Toen Interne Keuken ophield te bestaan, was dat een kans om nieuwe horizonten te verkennen”, aldus Sven Speybrouck in het persbericht. “De Universiteit van Vlaanderen was daarbij een logische keuze. Winnaar van de Belgian Podcast Award in de categorie Tech & Science, 8,5 miljoen bekeken video’s op Youtube, meer dan 10 miljoen beluisterde podcasts, 500.000 keer bekeken via VRT NU/MAX, 1,2 miljoen kijkers op één. Daar kan je iets mee.”

Sven Speybrouck vervangt Maurice van Wordragen, die ook directeur van de Universiteit van Nederland was en zich nu vooral op Nederland gaat concentreren. “Speybrouck krijgt de kans om in Vlaanderen de vleugels uit te slaan. Hij voegt heel wat ervaring én expertise toe aan onze prachtige organisatie”, besluit Johnny Quidé, oprichter en voorzitter van de raad van bestuur.