Ook klanten van Makro zien de bui al hangen: “Het is niet meer wat het geweest is”

Ook de klanten van Makro in Deurne zien de bui al hangen. Bijna elke klant die we spreken, vreest dat het einde nabij is.

“Het vlees is hier het lekkerst”, zegt de ene. “Ik koop hier veel marsepein”, zegt de andere. Iedereen heeft zo zijn eigen reden om naar Makro te gaan. Maar de rode draad in onze gesprekken met klanten is al snel duidelijk: vroeger was het beter. “Enkele jaren geleden hebben ze de indeling van de winkel in Deurne veranderd, en sindsdien vind ik mijn weg hier niet meer”, zegt een klant. “Ik kwam hier het liefst voor het verse vlees, zeker in de kerstperiode. Maar de versafdeling van vleeswaren is drastisch ingekrompen. En ook het assortiment van vis is niet meer wat het geweest is.”

Suzanne De Roeck (58) uit Broechem komt vooral naar Makro omdat het assortiment aan poetsproducten er groot is. “Als Makro verdwijnt, zal ik sommige producten online moeten kopen”, zegt Suzanne. Ze komt maandag met haar broer Steven (48) shoppen. “Vroeger kwamen we hier veel meer, maar veel van de producten vind je ook in andere winkels”, zegt Steven. “Ik vind een van de beste dingen in Makro nog de drive-in voor bouwmaterialen. De kwaliteit is goed en het is goedkoop. Pas als concurrerende doe-het-zelfwinkels een actie doen met kortingen van 25 procent, kosten hun producten evenveel als bij Makro.” (cwil)

LEES OOK. “Werkelijk alles was er te koop, daaraan is het ook kapotgegaan”: Makro, dé winkel van de jaren 70, dreigt te verdwijnen