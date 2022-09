Onvrede over het gedrag van Tourwinnaar Jonas Vingegaard: “We begrijpen niet waarom hij het WK niet rijdt”

Jonas Vingegaard (25) zal op het WK in Australië niet aan de start verschijnen. De Deense Tourwinnaar verkoos om zich te concentreren op het najaar, en zag het WK niet in zijn planning passen. Tot onvrede in Denemarken, zo blijkt nu.

Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) is de Deense kopman tijdens de wegrit. Bondscoach Anders Lund koos verder voor Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Mikkel Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl), Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), Alexander Kamp (Trek-Segafredo), Michael Mørkøv (Quick-Step Alpha Vinyl), Anthon Charmig (Uno-X) en Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates).

Opnieuw geen Vingegaard dus op een internationaal kampioenschap, die bij de profs nog nooit om een trui streed. En dat pikt stilaan bij de Deense wielerbond.

“Het is ons onduidelijk waarom Vingegaard niet voor de nationale ploeg zal rijden. Bij de U23 deed hij dat wel, dus we begrijpen niet waarom hij nu niet meer deelneemt”, aldus manager Morten Bennekou bij het Deense BT. Vingegaard werd wel telkens opgeroepen, ook voor het EK en de Olympische Spelen, maar weigerde zijn selectie keer op keer.

© AFP

“Wij accepteren het als Jonas niet voor het nationale team wil, mag of kan rijden. Dan moeten we blij zijn dat we andere paarden hebben om op te wedden. Ons succes valt of staat niet met Jonas. Maar we zouden hem er wel graag bij hebben”, klinkt het. “De bondscoach is voortdurend in gesprek met zijn ploeg. Maar we hebben geen enkel drukmiddel, we kunnen niets forceren. Zo geloofden ze bij Jumbo-Visma dat Jonas met ‘lege batterijen’ naar de Spelen zou trekken na drie zware Tour-weken. Over het WK zeiden ze dat die wedstrijd niet matchte met zijn doelen voor het najaar (zoals de Ronde van Lombardije, red.), maar zelf gaf Jonas geen reden voor zijn afzegging.”

In Denemarken hopen ze dat Vingegaard door zijn Tourzege in de toekomst meer zijn eigen programma zal mogen bepalen. “Hij is daardoor toch een zwaargewicht geworden”, aldus Bennekou. “Als hij wil, kan hij zelf op tafel slaan. Of daar heeft hij nu toch de kans toe. Kijk naar Mads Pedersen, die zelf besliste om het WK niet te rijden.”

Vingegaard reed sinds zijn Tourzege eind juli geen enkele officiële wedstrijd meer. Hij was enkel aanwezig op een aantal criteriums.