Meer prostaat- en borstkanker in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

In het Vlaamse Gewest waren er in 2020 meer nieuwe diagnoses van prostaatkanker, de meest voorkomende kanker bij mannen, dan in de andere gewesten. Tegenover 201 nieuwe diagnoses per 100.000 mannen in het Vlaamse Gewest, waren er 144 nieuwe diagnoses in het Waalse Gewest en 94 nieuwe diagnoses in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Voor de nieuwe diagnoses van borstkanker, de meest voorkomende kanker bij vrouwen, waren in 2020 de verschillen tussen de gewesten kleiner. Tegenover 188 nieuwe diagnoses per 100.00 vrouwen in het Vlaamse Gewest, waren er 175 nieuwe diagnoses in het Waalse Gewest en 148 nieuwe diagnoses in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

De gestage stijging van het aandeel nieuwe gevallen van prostaatkanker die in Vlaanderen waargenomen werd sinds 2013 heeft zich in 2020 niet voortgezet. Het aandeel nieuwe gevallen van borstkanker blijft in Vlaanderen in de meest recente jaren min of meer stabiel, op ongeveer 190 per 100.000 vrouwen.

Het aandeel mannen met een nieuwe diagnose van prostaatkanker nam in 2020 in Vlaanderen sterk toe vanaf de leeftijdsgroep van 50 tot 54 jaar. Het aandeel lag het hoogst bij de 75- tot 79-jarigen met 1.002 nieuwe gevallen per 100.000 mannen. Op latere leeftijd nam de kans af.

Het aandeel vrouwen met een nieuwe diagnose van borstkanker nam in 2020 gestaag toe vanaf de leeftijd van 30 jaar. Bij de leeftijdsgroepen tussen 65 en 84 jaar lagen deze aandelen rond de 400 nieuwe gevallen per 100.000 vrouwen.