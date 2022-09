Giuliano Bruno: “Ook buiten onze provincie en in het buitenland werken we met een franchise-systeem.” — © RR

GENK

Giuliano, het Italiaans restaurant met drie vestigingen in Limburg, investeert 1,5 miljoen euro in een vierde vestiging bij Kinepolis in Gent. Nog zijn er plannen om uit te breiden in het buitenland.