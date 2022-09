PODCAST. Ze droomde van pensioen, maar werd plots mede-eigenaar van een zoo

Iedereen kent de flamboyante dierentuindirecteur Marcel Wauters intussen, maar wie was zijn echtgenote Isabelle? In de laatste aflevering van ‘De Zoo van Zwartberg’ duiken we in het hoofd van de directeursvrouw.

Enkele jaren nadat de Limburgse zoo de deuren sloot kocht stad Genk de terreinen op. “Isabelle Wauters mocht wel nog in de villa blijven wonen”, vertelt Jef Habex die op dat moment cultuurambtenaar in Genk was. “In het kader van de herbestemming van de villa kwam ik er geregeld over de vloer. Die bezoekjes werden steeds gemoedelijker en mevrouw Wauters sprak honderduit over vroeger. Omdat ik die verhalen zo bijzonder vond begon ik ze op te schrijven en beloofde haar om er ooit een boek van te maken. Belofte maakt schuld: vanaf volgende week is het boek verkrijgbaar via de Heemkring.”

“Marcel Wauters had op middelbare leeftijd al goed geboerd”, vervolgt Jef. “Eigenlijk droomde Isabelle van pensioen toen ze naar Zwartberg verhuisden, maar plotseling was ze mede-eigenaar van een dierentuin. Ze hield veel van haar man en volgde hem, maar had het niet altijd gemakkelijk met zijn beslissingen.”

Jef Habex. — © Boumediene Belbachir

Dat er een zevende aflevering nodig was om het verhaal van de Limburgse zoo helemaal te kunnen vertellen had de podcastredactie niet voorzien. Kato Poelmans: “Na de lancering van de podcast kregen we veel reacties binnen, en dus ook nieuwe sporen om te onderzoeken. In aflevering 7 vertelt kunstenaar Koen Vanmechelen nog waar en hoe je het zoo-verleden kan ontdekken in Labiomista en horen we ook hoe Filip Van Dingenen - een andere kunstenaar - de wereld rondreisde om de dieren van Zwartberg terug te vinden.

Beluister nu gratis de zevende aflevering van ‘De Zoo van Zwartberg’: scan de QR-code, surf naar hbvl.be/podcast, of volg ons op je favoriete streamingplatform: Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, Castbox, ...

Reacties op onze podcast zijn welkom via podcast@hetbelangvanlimburg.be. En ben je geïnteresseerd in het nieuwe boek over de Limburgse zoo van Jef Habex (275 pagina’s, 29,95 euro)? Mail naar heemkring@heidebloemke.be om er eentje te bestellen.