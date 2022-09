Primark lanceert menopauzecollectie met ‘verkoelende stoffen’. Valt daar iets voor te zeggen?

Voor zij die iets afweten van de menopauze is het geen geheim. Vrouwen in de overgang worden geteisterd door opvliegers, omdat hun hormonenhuishouding overhoop ligt. Vervelend, want het kan ervoor zorgen dat je slecht in je vel zit of dat je je schaamt omdat je zogenaamd overmatig zweet. Problemen waar Primark met de nieuwe collectie een einde aan wil maken door middel van een zogezegde “verkoelende stof”.

Dat klinkt bedenkelijk. Zeker als je weet dat de kledingstukken uit gerecycleerd nylon en polyester bestaan, stoffen die we gewoonlijk net associëren met klamme oksels en zweetuitbarstingen. En toch zou het zomaar kunnen. In een interview met How Stuff Works legt Jim Ross van de American Textile Company uit hoe stoffen verkoelend kunnen werken.

LEES OOK:

Temperatuurregulering

Eerst en vooral zijn er twee belangrijke afdelingen in de categorie verkoelende kledij: enerzijds heb je kleding die je temperatuur in evenwicht houdt, anderzijds stoffen die je temperatuur ook daadwerkelijk doen zakken. Uit het persbericht van Primark blijkt dat het in dit geval om temperatuurregulerende kleding gaat.

Hoe dat dan precies werkt? “Alles draait rond de optimalisatie van je vochtverdamping”, aldus Ross aan How Stuff Works. De stof wordt zo ontworpen dat het zweet van je huid wordt weggezogen en naar de oppervlakte wordt geleid, waardoor je een verkoelend effect ervaart. Geen nieuwe technologie trouwens: merken als Adidas en Nike maken al langer gebruik van ‘verkoelende stoffen’. Dat Primark zorgt voor een budgetvriendelijk alternatief staat wel buiten kijf, met prijzen die variëren van 8 euro voor een slip tot 14 euro voor een nachthemd.