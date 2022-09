Europa is van plan om alle lidstaten te vragen om 10 procent te besparen op elektriciteit. Hoe de vork precies in de steel zit, zal woensdag pas blijken wanneer de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen haar plannen tijdens de State of the Union uit de doeken doet. Het lijkt er wel op dat ze vooral naar de consumenten kijkt.