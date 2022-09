Kyani Joosten: “Waaraan ik denk als ik door de lucht zweef? Aan nergens, want voor ik het weet, ben ik al de mat beland.” — © Raymond Lemmens

De jeugd is de toekomst, ook in de sport. Daarom gaat Het Belang van Limburg elke week op zoek naar de HBvL-jeugdkampioen. Ditmaal valt die eer te beurt aan Kyani Joosten. De bijna 15-jarige SACN-atlete pakte haar derde Belgische titel op rij in het polsstokhoogspringen.