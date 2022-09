Met deze tips kies je de perfecte sportbeha voor jouw work-out en lichaam

Met deze bh’s steel je de show, in de gym of erbuiten

De ene sport is de andere niet en dat geldt ook voor de keuze van een degelijke sportbeha. Zowel de omvang van als de impact op je boezem bepalen welk model geschikt is voor jou. Met onze must-knows vind je in geen tijd de juiste beha. Inspiratie nodig? Wij tippen je bovendien de tofste stuks van het moment.

• Een sportbeha moet wat strakker zitten dan een gewoon exemplaar, want hij mag niet verschuiven terwijl je sport. Test ook de rekbaarheid/stevigheid: hoe minder rek, hoe beter je borsten op hun plek blijven. Zie wel dat je nog kan ademen.

• Comfort, elasticiteit, stevigheid, rekbaarheid, hoe ademend is de stof? Er zijn veel dingen om rekening mee te houden. Winkels als A.S. Adventure en Runners’ Lab hebben veel expertise in huis om je te helpen kiezen.

• Een compressiebeha uit één stuk (vaak met gekruiste bandjes op de rug) die de borsten stevig tegen je lijf aandrukt is ideaal voor kleine tot middelgrote borsten en niet al te intensieve sporten, zoals yoga, skiën of fitness. Veel sportmodemerken maken nu mooie, croptopachtige versies.

• Een beha met stevige ondersteuning is nodig voor intensievere sporten (denk aan tennis, atletiek, joggen, paardrijden), zeker als je een grotere cupmaat hebt. Kies dan best voor een ingekapselde beha met een apart compartiment voor elke borst. Speciale inzetstukken, de omtrekband en brede schouderbanden zorgen hier voor de broodnodige ondersteuning.

• Naadloos, zonder sluiting en met veel vrijheid om te bewegen: deze stijlen zijn ideaal voor lage impact work-outs, zoals pilates en yoga, waarbij de beha je vooral niet mag in de weg zitten.

Zip it, naadloze top

Matsya met rits, Born Living Yoga o.a. Zalando, 44,90 euro

(Belgische) self love in de gym

Geribbelde crop top, Loewi X Aesthetic Wolf, 38 euro

Van de gym naar lunch met vriendinnen

Cathy van Unrun4254, 79 euro

We got your back!

Creamy sportbeha, RectoVerso, 95 euro

Ook Versace-vrouwen sporten

Greca Border Sports bra, Versace, 255 euro

Luxe twist

Witte sportbeha, Balenciaga, 295 euro

Stylish én size inclusive

Croptop, Adidas by Stella McCartney, 85 euro

Sterk en stretchy

Evolve one shoulder top van Stronger, 59 euro