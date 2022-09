Opgelet: straks wordt ook het noodoproepsysteem gecontroleerd bij autokeuring

Sinds maart 2018 moeten alle nieuwe wagens die in Europa van de band rollen uitgerust zijn met een eCall, wat staat voor ‘Emergency Call’. Na een zwaar ongeval alarmeert dat systeem automatisch de hulpdiensten. Op de technische controle zal vanaf volgend jaar gekeken worden of het systeem wel goed werkt. Want zelf merk je dat meestal pas als het te laat is.