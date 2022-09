Riemstenaar betrapt met illegale anabole steroïden en drugs in zijn auto

Op de Visésteenweg in Riemst is maandagavond een 27-jarige man betrapt met illegale anabole steroïden in zijn wagen. De man had ook cocaïne bij en testte positief op de harddrug.

Het Nederlandse voertuig werd maandag even voor middernacht opgemerkt met een defect dimlicht en defecte nummerplaatverlichting. De 27-jarige bestuurder uit Riemst vertoonde uiterlijke tekenen van druggebruik en testte positief op cocaïne. Hij moest zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen afgeven.

Bij een zoektocht in zijn wagen werden gebruikershoeveelheden cocaïne gevonden. De Riemstenaar gaf toe die net in Maastricht gekocht te hebben. Vreemd genoeg werden er verder ook anabole steroïden in de auto aangetroffen, namelijk het middel Winstrol. Het product wordt vooral gebruikt door dierenartsen om eetlust, gewichtstoename en spiervorming te stimuleren bij onder meer honden, katten of paarden. Maar het wordt soms ook ingenomen door bijvoorbeeld bodybuilders en atleten. De drugs en de steroïden werden door de politie in beslag genomen en er werd een pv opgesteld.

Illegaal keermanoeuvre

Dinsdagochtend werd in de Tongersestraat in Bilzen dan weer een chauffeur betrapt die via een doorsteek in de middenberm omkeerde. Die doorsteek is enkel bedoeld voor voetgangers en fietsers. Even verderop aan de rotonde had de bestuurder gerust veilig kunnen keren. De 25-jarige man gaf toe dat hij zo snel mogelijk op zijn werk wilde zijn en zei dat hij wel vaker op die manier keerde. Hij kreeg een boete van 174 euro. siol