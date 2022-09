COLUMN Limburgs Landschap: Blinde bij

Hasselt

Dirk Ottenburghs, directeur van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Foute naamkeuze: dat is het minste wat je over dit insect kan zeggen. Allereerst is het geen bij, maar een zweefvlieg. De reden waarom ze op bijen lijken, heeft weer maar eens te maken met het afschrikken van vijanden. Dat komt wel vaker voor. Van blind zijn is hier dan ook nog eens totaal geen sprake. Wilde veronderstellingen naar het woordje blind in de naam, verwijzen naar de haren die deze ‘bij’ op haar ogen heeft staan. Hierdoor lijken die doffer. Maar het is maar een idee.

Wat deze soort voor mij een bijzondere verschijning maakt, zijn haar larven. Deze rare wezens - die ook wel rattenstaartlarven worden genoemd en wat weinig goeds voorspelt - leven in water. Hoewel, water is een flaterende term voor de omstandigheden die zij verkiezen. Je kan ze vaak terugvinden in septische putten of andere putjes die je liever gesloten houdt. Zuurstof hoeft er niet te zijn en van de ‘lekkere brokjes’ kunnen ze zonder enige moeite perfect overleven. Ademen doen ze via een uitschuifbare buis aan hun achterlijf. De larve zelf is ongeveer 2 cm, het buisje ongeveer 3 cm, totdat ze het uitschuiven! Want dan komt er plots een snorkel van maar liefst 15 cm tevoorschijn. Weinig tot geen zuurstof, eten van rottend, organisch afval en ademen door een lange buis. Zo brengen zij hun tijd door tot in het voorjaar om daarna uit hun putje te kruipen en te verpoppen naar een mooie blinde bij. Hopelijk zijn die larven niet alleen blind, maar ruiken ze ook niets. Want aan hun verhaal is een kwalijk geurtje verbonden.

www.limburgs-landschap.be