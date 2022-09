Landelijke Gilde Engsbergen beloont winnaars van fotozoektocht en zonnebloemactie

Het was een leuke ervaring voor het bestuur dat er 77 leden en sympathisanten ingeschreven waren voor de barbecue. Na het lekkere eten volgde de prijsuitreiking van de fotozoektocht. Greta leidde als volleerde presentatrice alles in goede banen. De eerste drie winnaars: Arlette Put, Anja Wouters en Leen Jacobs werden bekroond met een geldprijs en een horeca-waardebon. De volgende zeven winnaars kregen elk een geldprijs. Naast de fotozoektocht was er ook een zonnebloemwedstrijd. De vier grootste zonnebloemen (doorsnee gemeten tussen de kroonblaadjes) werden bekroond. Riez Oeyen en Sam Camps kregen een ezelstocht als cadeau. Bij de volwassenen waren Lea Van Nijmlen en Mia Mondelaers de winnaars van een barbecue-pakket.