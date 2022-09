LIVE. Stoomt Club Brugge in Porto door naar tweede overwinning in Champions League?

19u33

Vijfde confrontatie tussen Porto en Club

FC Porto en Club Brugge hebben vier keer tegen elkaar gespeeld. Porto won drie keer, Club één keer. De eerste keer dat beide teams elkaar ontmoetten was in de tweede ronde van de UEFA Cup in 1972-73. Porto plaatste zich na een 3-0-thuiszege. Club won in Brugge met 3-2. De laatste twee duels liggen frisser in het geheugen. Porto en Club zaten in dezelfde Champions League groep in 2016. Porto

won de beide duels. 1-2 in Brugge, 1-0 in Porto.