Nu ook officieel: tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe leidt Franse selectie op WK

Julian Alaphilippe is de Franse kopman op het WK wielrennen in het Australische Wollongong (25 september). De Franse bondscoach Thomas Voeckler maakte dinsdag zijn definitieve selectie voor de wereldtitelstrijd bekend.

De dertigjarige Alaphilippe, die de voorbije twee WK’s won, was de laatste twee weken een twijfelgeval na zijn val in de Ronde van Spanje, waar hij zijn rechterschouder ontwrichtte. Eind juli moest hij in de Ronde van Wallonië ook al opgeven met een coronabesmetting. In het voorjaar stond hij lange tijd aan de kant na een val in Luik-Bastenaken-Luik, waarbij hij enkele ribben en een schouderblad brak. Hij miste daardoor ook de Tour.

De kopman van Quick-Step Alpha Vinyl krijgt in de wegrit het gezelschap van Romain Bardet (Team DSM), Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Quentin Pacher (Groupama-FDJ), nationaal kampioen Florian Sénéchal (Quick-Step Alpa Vinyl), Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), Rémi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl) en Bruno Armirail (Groupama-FDJ). Die laatste twee werken komende zondag al de tijdrit af.

De selectie van de Fransen oogt sterk, maar Voeckler kreeg toch ook met enkele afwezigen af te rekenen. David Gaudu (Groupama-FDJ), de nummer vier van de Tour de France, en Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën), vrijdag nog winnaar van de GP van Québec, gaven forfait. Ook sprinter Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Guillaume Martin (Cofidis) en Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) zijn er niet bij.

Alaphilippe kon na zijn opgave in de Vuelta snel de trainingen hervatten. Het parcours van 266,9 km in Australië lijkt opnieuw op zijn maat te zijn. Alaphilippe won de voorbije twee WK’s, in Imola en Leuven. Als regerend wereldkampioen mag hij altijd deelnemen. Bondscoach Voeckler moest geen andere renner klaar houden in geval van een forfait.

Bij de vrouwen bestaat de Franse selectie uit Aude Biannic, Audrey Cordon-Ragot, Coralie Demay, Juliette Labous, Marie Le Net, Evita Muzic en Gladys Verhulst. Zij werken hun wegrit af op zaterdag 24 september. Labous en Le Net rijden komende zondag de WK-tijdrit.