Chaos op Schiphol houdt aan: al vroeg weer ellenlange rijen

Het is dinsdagochtend opnieuw druk op Schiphol. Al voor zes uur staan er rijen in de terminal. De schaarse beveiligers hebben hun handen vol aan passagiers die proberen sneller bij de securitycheck te komen.

“Moeten we nog ver?”, vraagt een 3-jarig meisje aan haar moeder. Het is even voor zes uur in de ochtend, de controle voor handbagage komt gestaag in zicht terwijl ze al ruim anderhalf uur op Schiphol zijn. Passagiers die vanuit de vertrekhal beneden na lang wachten via de roltrap boven aankomen, sluiten aan in de volgende rij. Sommigen proberen, wanneer de enkele beveiligingsmedewerker niet oplet, een kortere route te nemen door de afzetting te openen. Voordringen wordt door medereizigers niet gewaardeerd.

Ook bij de zogenaamde priority-passagiers klinkt met enige regelmaat gemor. Deze reizigers hebben beneden niet in de rij hoeven staan maar zien eenmaal boven de drukte opdoemen. “Ja, ik heb Privium hoor”, roept een zakenreiziger die voordringt doelend op de voorrangspas van Schiphol als hij terecht wordt gewezen vanuit de rij. “Ik ook hoor!”, klinkt het vanuit achter in de rij. Pas nadat een medewerker van de luchthaven dit bevestigt druipt de voordringer af om achter in de rij aan te sluiten.

Personeelstekorten

Schiphol kampt al sinds de meivakantie met chaos. Naar eigen zeggen door personeelstekorten bij onder andere de beveiliging. In de zomermaanden kregen deze medewerkers een bonus, maar die werd begin september stopgezet. Nog geen dag later was er weer sprake van wanorde op het vliegveld. Ook deze maandag stonden er urenlange rijen op de luchthaven waardoor passagiers hun vliegtuig misten en luchtvaartmaatschappijen werden gevraagd vluchten te annuleren. Deze dinsdag begint op Schiphol zoals de hele maandag was.