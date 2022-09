Jordan Skipper-Brown is laatste aanwinst voor Leuven Bears

Leuven Bears heeft met Jordan Skipper-Brown een laatste transfer gerealiseerd. Skipper-Brown is een 24-jarige en 1m98 grote power Amerikaanse forward die in de NCAA bij Murray State aan de slag was.

Na de guard Joshua Heath verliest Leuven Bears met Solomon Young een tweede Amerikaanse sterkhouder van het vorige seizoen (halve finale play-offs). Na de 29-jarige Sloveense guard Zan Kosic (1m88) werd nu met Jordan Skipper-Brown een laatste transfer gerealiseerd. Jordan, geboren in Little Rock Arkansas USA op 07/01/1998, trad het afgelopen seizoen aan bij NCAA1 Murray State.

De 1m99 grote, under sized ‘Big Man’ is zeer atletisch en explosief. Rebounding en blockshots zijn zeker zijn sterke punten maar met een zeer efficiënte afwerking zal hij ook aanvallend een sterke impact hebben bij het team. Leuven Bears heeft in onderling overleg tevens de overeenkomst met Romain Boxus stopgezet. Hij zal dus dit seizoen niet meer aantreden voor de Leuven Bears. Het team van coach Eddy Casteels en zijn assistent Jill Lorent is nu dus compleet. Leuven Bears, dat afgelopen weekend een oefenpartij met 89-70 van het Duitse Rasta Vechta won, opent het nieuwe seizoen in de BNXT League op zaterdag 1 oktober in de eigen Sportoase en versus Spirou Charleroi.