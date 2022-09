Ook prinses Elisabeth betuigt eer aan Queen Elizabeth II, en dat deed ze niet alleen met wat ze in het rouwregister schreef — © Tiktok, Belgium Foreign Affairs

Prinses Elisabeth heeft maandag het rouwregister getekend tere ere van Queen Elizabeth II. In een zwarte jurk verscheen ze op de residentie van de Bitse ambassadeur in Brussel. “Hare Majesteit Koningin Elizabeth is een rolmodel en een inspiratiebron geweest voor velen van ons, jong en oud”, noteerde ze onder meer. En ook een ander element viel op tijdens het bezoek van de prinses: haar oorbellen. Die waren nagenoeg dezelfde als die van de Queen. Een subtiel eerbetoon aan de overleden koningin.