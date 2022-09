Regisseur Jean-Luc Godard (91) overleden

De Frans-Zwitserse regisseur Jean-Luc Godard is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Franse krant Libération. Als medestichter van de Nouvelle Vague was hij een van de grootste uithangborden van de Franse film.

Godard is een legende in de filmwereld en maakte doorheen zijn decennialange carrière heel wat gelauwerde en bekroonde films. Hij draaide of speelde mee in bijna 150 films en video’s, waaronder A bout de souffle (1959), Pierrot le Fou (1965) en Sauve qui peut (la vie) (1980).

A bout de souffle was de eerste langspeelfilm van Godard. De rolprent, met Jean-Paul Belmondo en Jean Seberg in de hoofdrollen, speelde een sleutelrol in de ontbolstering van de Nouvelle Vague in de Franse film. Het brak met veel toen heersende conventies, door referenties naar en invloeden van de Amerikaanse (gangster)film, het lage budget en de ruwe montage.