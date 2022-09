Jos Caerts belicht geschiedenis van Grote Heide in boek ‘Beverlo in Uitverkoop’

In zijn nieuw boek ‘Beverlo in Uitverkoop’ doet Jos Caerts (90) het heemkundig verhaal van de Grote Heide die stelselmatig ingepalmd werd door onafhankelijke randgemeenten. Vooral Beverlo verloor hierdoor 2/3 van zijn grondgebied, vandaar de titel.

Omringd door sympathiserende heemkundige kringen van Ham, Beverlo, Heppen en Leopoldsburg werd vorige zaterdag in de Heppense kerk onder grote belangstelling het nieuwe boek van Jos Caerts voorgesteld. Het is een reconstructie van een vroeger werk (Grote Heide) waaraan volgens hem heel veel opzoekingswerk voorafging. Hierin belicht de Heppenaar de geschiedenis van een onoverzichtelijke uitgestrekte heidevlakte in het noordoosten van Beverlo. Een soort niemandsland waardoor het wellicht tot dusver weinig historische aandacht kreeg. Toch was deze zand- en heidevlakte volgens Jos een belangrijk economisch gegeven voor de aanpalende buurtbewoners, de zogenaamde heideboeren. Het zorgde immers voor strooisel, hout, turf en graasgelegenheid.

Geruzie

Doordat de Grote Heide gebruikt werd door inwoners van Oostham, Kwaadmechelen, Beverlo, Heppen, Leopoldsburg en Hechtel-Eksel is het niet verwonderlijk dat regelmatig geruzied werd over de afbakening. Dat leidde zelfs tot langdurige processen en vetes tussen bevolkingsgroepen. Tijdens de Franse overheersing werd een belasting ingevoerd op ongebruikte gronden waarbij Beverlo een belangrijke rol werd toebedeeld. Toen in 1850 Leopoldsburg en Heppen onafhankelijke gemeenten werden, verloor Beverlo meteen 2/3 van zijn grondgebied. Dit gegeven inspireerde Jos om zijn nieuw boek ‘Beverlo in Uitverkoop’ te dopen.

Het boek (20 euro) is verkrijgbaar bij de heemkringen van Beverlo, Heppen, Ham en Erfgoed Leopoldsburg.