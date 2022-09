Jennifer Aniston koopt het stulpje van Oprah Winfrey in Montecito en wordt buren met Harry en Meghan

Met een geschatte nettowaarde van 320 miljoen dollar kan je jezelf al eens in de watten leggen. Jennifer Aniston kocht dan ook een nieuw optrekje om haar succes te vieren, en niet zomaar één. Het huis in Montecito was voordien namelijk in het bezit van niemand minder dan Oprah Winfrey, die het begin 2021 voor 10,5 miljoen dollar opscharrelde. Nu, een goed jaar later, had Jennifer 14,8 miljoen over voor het domein.

© GrosbyGroup

Toscaanse boerderij in Californië

Daar krijgt ze wel een hoop voor terug. De buurt is momenteel erg gegeerd onder celebs, dus Aniston kan onder andere Harry en Meghan, Ariana Grande en Gwyneth Paltrow tot haar buren rekenen. Het huis zelf dateert uit 1998 en werd opgetrokken in ‘Toscaanse boerderijstijl’ over een oppervlakte van 400 vierkante meter. Het huis kijkt uit over zowel de bergen als het water en dankzij de vele terrassen zal de actrice daar makkelijk van kunnen genieten. En dat ook nog eens in alle rust, want de villa is gelegen aan het einde van een lange oprit begrensd door eikenbomen. Not too shabby for Rachel.

LEES OOK:

Aniston is met de Montecito-woonst trouwens niet aan haar proefstuk toe: de actrice is ook in het bezit van een villa in Bel Air.