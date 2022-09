Het Sportpaleis? De beste concerten van het najaar zijn gewoon bij jou in de buurt

Meau in de Muziekodroom: een avond met kleine, pure liedjes over dagelijkse onderwerpen als de liefde, persoonlijke ontwikkeling en eenzaamheid. — © DBA

Concerten van gevestigde waardes, opkomend talent of festivals: er valt muzikaal wel wat te rapen het komende najaar. We halen speciaal voor uw oortjes enkele brokken uit de pap.

SUPERTIP

NEW WAVE

Meuris trekt zijn puntschoenen aan

Bauhaus, Joy Division (de groepsfoto is een duidelijke knipoog naar de band van Ian Curtis en co), Sisters Of Mercy, The Cure, Siouxsie And The Banshees, The Smiths… Ze komen allemaal aan bod in The History of New Wave. Een ode aan de blanke zwarte muziek van de jaren 80, die al jaren aan een stuk opnieuw hoorbaar is in de muziek van vandaag. Stijn Meuris presenteert en neemt ook een aantal nummers voor zijn eigen rekening. Voor de perfecte uitvoering zorgt eighties tributeband WegSfeer.(cru)

Op 1/10 Palethe Pelt, 20/10 Den Ichter Oudsbergen, 4/11 Achter Olmen Maaseik, 16/11 De Adelberg Lommel, 19/11 De Bogaard Sint-Truiden, 24/11 Den Amer Diest. Alle data: maandacht.be

SUPERTIP

FESTIVAL

Sylvie en Fenne komen spelen met Play Festival

Hoe de toekomst van Muziekodroom eruitziet? We duimen in ieder geval. Maar het Play Festival gaat zeker nog door. Met twee curatoren dit jaar. Sylvie Kreusch neemt vrijdag op zich en Fenne Kuppens van Whispering Sons zaterdag. Ze spelen er zelf ten dans en nemen onder andere mee: Sam De Nef, Bluai, Bolis Pupul, Sweats, Niels Orens en vele anderen. (cru)

Play, op 7 en 8/10 Muziekodroom Hasselt. Info: www.muziekodroom.be

POP

Sotto Terra: concerten in de underground

In C-mine kan je in de oude mijngangen en ventilatieschachten live muziek beleven in de Sotto Terra Reeks. Sotto Terra is Italiaans voor ‘onder de grond’. Op 17 september is Sarah Green aan de beurt die u ook kent als de zangeres van Portland. (CHVE) - alias Colin H van Eeckhout - is de oprichter van AMENRA. Hij belooft op 29 november een ‘duistere, ritualistische ervaring.’ Als voorafje krijgt u er IKRAAN (foto) nog bij. (cru)

Sotto Terra concerten, 17/9 en 29/11 C-mine Genk. Info: www.c-mine.be

POP/THEATER

Otto-Jan Ham en het beste muziekjaar ooit

Net als in 2021 blikt Otto-Jan Ham samen met zijn band terug op het voorbije muziekjaar. Dat zou volgens hem wel eens het meest bijzondere jaar ooit uit de muziekgeschiedenis kunnen worden, al zei ie dat over 2021 ook. Enfin, een muzikaal jaaroverzicht dus, met de nodige knipogen ongetwijfeld. (cru)

Ohlalala’s muzikale jaaroverzicht, op 1/12 Zeepziederij Bree, 14/12 De Kimpel Bilzen en op 21/12 Cinema Walburg Hamont-Achel.

MURDER BALLADS

Moord, verpakt in strijkers

Het Limburgse en altijd verrassende Tour maakte een prachtige plaat met murder ballads gezongen in het Zutendaalse dialect en is nog altijd live op speciale plekken te zien. Zo houden bezieler Stijn Segers en zijn muzikale bende in de herfst en winter nog halt in Abdij Herkenrode en in een nachtelijk Hasselt net voor het eind van het jaar. Bij dat laatste concert doen de strijkers van SUN*SUN*SUN String Orkestra mee. (cru)

Op 25/9 Abdij Herkenrode en op 28/12 cc Hasselt. Info: www.tour.bandcamp.com/album/muurd

POP

Ozark Henry viert 20ste verjaardag Birthmarks

Word Up, Rescue, Sweet Instigator: hits die allemaal uit het album Birthmarks van Ozark Henry komen. Meer dan 50.000 stuks van verkocht destijds. Om de 20ste verjaardag van het album te vieren komt Piet Goddaer nog eens uit zijn 3D-studio waar hij met immersive sound bezig is en geen genre - van pop tot klassiek - lijkt te schuwen. (cru)

Op 22/9 Den Amer Diest, 25/11 CC Maasmechelen en 1/2/23 CC Hasselt. Info: www.studioozarkhenry.com

LEVENSLIED

Bart en Luc zijn nog niet uitgezongen

In 2018 trokken Bart Kaëll en Luc Appermont voor het eerst samen naar het theater voor een intieme reis door hun professioneel leven en hun ondertussen meer dan 40 jaar lange relatie. Met anekdotes werd het publiek meegezogen in een nostalgische avond met een lach en een traan. Bart en Luc zijn nog niet uitverteld en gaan opnieuw de boer op met nieuwe verhalen en muziek. (cru)

Op 23/9 De Kimpel Bilzen (UITVERKOCHT), 17/10 C Mine Genk, 21/10 Casino Beringen en 2/12 Den Ichter Oudsbergen. Alle data: www.garifuna.be

POP

Mauro solo op pad

Geen cultuurseizoen zonder Mauro Pawlowski in CC De Muze in Heusden-Zolder. Op 17 november passeert hij in de oude hood met het prachtige album Eternal Sunday Drive onder de arm. Hij brengt de nummers deze keer solo, en God weet wat nog allemaal. (cru)

Op 17/11 CC De Muze Heusden-Zolder. Info: www.muze.be

POP/ORKEST

Big Bent

In 2017 ontstond er een samenwerking tussen Das Popper Bent Van Looy en de VRT Bigband. Op vraag van De Eregalerij van Radio 2 namen ze samen een nieuwe versie op van Wat een leven van Louis Neefs. Nu neemt Van Looy zijn eigen nummers en die van zijn helden onder handen, geruggensteund door een heleboel blazers. (cru)

Op 1/10, Tentakel Zonhoven. Info: www.zonhoven.be

FESTIVAL

Naar de noordkaap en verder

Nordic Nights mag al jaren terugblikken op een fraai arsenaal aan artiesten uit het hoge noorden, die u in ccHa vaak als eerste kon ontdekken voordat de rest het in de mot kreeg. De laatste jaren laat het festival meer disciplines aan bod komen dan enkel muziek. Zo komt Michael Van Peel er vertellen over zijn Vespa-reis naar de noordkaap, komt het Lets Radiokoor werk van Arvo Pärt zingen en poot BERLIN een installatie neer in de vorm van een metalen iglo waarin je via beeldschermen naar Iqaluit kan reizen, de hoofdstad van de Inuit. Concerten zijn er onder andere van de Limburgse alleskunner Gert Keunen en Sohnarr. En Mette Ingvartsen presenteert er haar opmerkelijke dansvoorstelling to come.(cru)

Nordic Nights, 21 t.e.m. 26 oktober, ccHa. Info: www.ccha.be

Pop

Rocken met Fence

Man man man, wat hebben ze met Hazy Mist Of Rock weer een goeie plaat gemaakt, de mannen van Fence. Veel te weinig aandacht voor. Dus: rep je naar De Markthallen in Herk-de-Stad, shake je ass eraf en spread the word godmiljaar. (cru)

Op 17/11 De Markthallen Herk-de-Stad. Info: www.herk-de-stad.be/markthallen

POP

Meer plaats voor Meau

Wat lezen wij op de site? Dat het concert van Meau in Muziekodroom eigenlijk uitverkocht was maar dat er door ‘popular demand’ extra tickets verkrijgbaar zijn. Waar wacht je nog op? Een avond met kleine, pure liedjes over dagelijkse onderwerpen als de liefde, persoonlijke ontwikkeling en eenzaamheid wachten op jou.

Op 9/12 Muziekodroom Hasselt. Info: www.muziekodroom.be