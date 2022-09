Op zondag 18 september 2022 wordt het WK wielrennen in het Australische Wollongong op gang geschoten met de wereldkampioenschappen tijdrijden. Bij de Elite Mannen zijn Remco Evenepoel en Yves Lampaert de twee Belgische deelnemers. Zij moeten het opnemen tegen kleppers als titelverdediger Filippo Ganna, Tadej Pogacar of Stefan Küng. Bekijk hier de volledige deelnemerslijst:

Individuele tijdrit bij de mannen

- Zondag 18 september (5u40 - 9u00 Belgische tijd)

- Afstand 34,2km (2 ronden)

Australië

PLAPP Luke

BELGIË

EVENEPOEL Remco

LAMPAERT Yves

Colombia

CONTRERAS Rodrigo

Denemarken

CORT Magnus

BJERG Mikkel

Duitsland

HEIDEMANN Miguel

Groot-Brittannië

HAYTER Ethan

Guam*

APONIK Dan

OINGERANG Edward

Italië

SOBRERO Matteo

AFFINI Edoardo

GANNA Filippo

Nederland

MOLLEMA Bauke

HOOLE Daan

Noorwegen

LEKNESSUND Andreas

FOSS Tobias

Polen

BODNAR Maciej

Portugal

OLIVEIRA Nelson

ALMEIDA João

Slovenië

POGAČAR Tadej

Spanje

LAZKANO Oier

Tsjechië

BÁRTA Jan

Venezuela

TORRES Edwin

Verenigde Staten

SHEFFIELD Magnus

Zweden

LUDVIGSSON Tobias

Zwitserland

BISSEGGER Stefan

KÜNG Stefan

---------------------------

* Wij besparen u alvast een opzoeking op Wikipedia: “Guam is een Oceanisch eiland, onderdeel van de regio Micronesië. Het eiland vormt een afzonderlijk territorium van de Verenigde Staten en is niet onafhankelijk. De hoofdstad is Hagåtña. Inwoners van Guam zijn automatisch Amerikaans staatsburger bij geboorte. Guam bevindt zich in de Grote Oceaan ten noorden van de Carolinen en ten zuiden van de Noordelijke Marianen. Het is het zuidelijkste eiland van de Marianen. Op Guam wordt Chamorro gesproken en in mindere mate ook Engels.”