Topfotograaf Guy van Grinsven herleeft in unieke expositie in Maastricht

Topfotograaf Guy van Grinsven - die tot kort voor zijn overlijden vorig jaar in Kanne woonde - krijgt in Maastricht een postume eer met een unieke tentoonstelling van zijn werk.

Zopas is in hartje Maastricht - in een historisch pand naast het Theater aan het Vrijthof - een unieke expositie van werk van Guy van Grinsven geopend. Daarmee keert de topfotograaf, die in oktober 2021 overleed, terug in de stad die hij zo vaak en zo fraai heeft gefotografeerd. Met de expositie ‘ staan Galerie Cesart en Marij en Mick van Grinsven stil bij heel wat momenten die Guy in de loop van de jaren heeft vastgelegd.

In de verschillende vertrekken van het gebouw is een selectie te bewonderen van werken die Guy zelf nog liet afdrukken op divers materiaal en in verschillende afmetingen. Komen aan bod: de stad Maastricht, de Euregio, de modellen, Guys wereldwijde reizen, de vele bekende personen die hij voor zijn lens kreeg en uiteraard de indrukwekkende foto’s van 9/11 in New York.

‘Still alive ’ is een expositie die de diversiteit en de creativiteit van Guy als topfotograaf tot hun recht laat komen. Ze kan worden bezocht in het pand aan Vrijthof 48 in Maastricht tot en met zondag 16 oktober elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.

Eddy Vandoren