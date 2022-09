Bestuurder betrapt in Tongeren met voorlopig rijbewijs dat al drie jaar vervallen is

De politie Tongeren-Herstappe heeft maandagnamiddag en -avond samen met de douane een verkeersactie gedaan op de Luikersteenweg en de Romeinse Kassei. Twee bestuurders werden betrapt met rode diesel en moesten meteen 500 euro boete betalen. Een andere bestuurder had nog een penale boete van 70 euro openstaan.

Eén chauffeur was onder invloed van marihuana én had geen rijbewijs. Bovendien was het voertuig niet zijn eigendom. De politie slingerde ook een bestuurder op de bon omdat zijn voertuig niet meer verzekerd was en hij rondreed met een voorlopig rijbewijs dat al sinds 2019 vervallen was. Een buitenlandse vrachtwagenbestuurder gebruikte zijn gsm achter het stuur en moest meteen zijn boete betalen.