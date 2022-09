Twee auto’s in brand gestoken in Lanaken, politie voert onderzoek

In Lanaken zijn zondag twee auto’s in brand gestoken. De politie Lanaken-Maasmechelen onderzoekt of er een link is tussen de twee brandstichtingen.

Zondagmiddag raakte al bekend dat de hulpdiensten ’s ochtends rond 5.30 uur moesten uitrukken naar een parking in de Monseigneur Broeckxstraat voor een brandende auto. De brandweer had het vuur snel geblust, maar de wagen brandde wel helemaal uit. Al snel werd duidelijk dat het om een opzettelijke brandstichting ging. Het labo en een branddeskundige kwamen ter plaatse en de politie Lanaken-Maasmechelen startte een onderzoek.

Nu blijkt dat er zondagavond opnieuw een brandend voertuig is gevonden, dit keer in de Heiwyckstraat, op de grens met Zutendaal. Ook deze wagen werd in brand gestoken. De auto stond geseind als gestolen. De politie liet het voertuig takelen voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk of er een link is tussen de twee brandstichtingen. siol