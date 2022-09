Koen Crucke (70) moet operaties ondergaan: “Anders word ik blind”

“Soms wordt het zwart voor mijn ogen”, aldus Crucke. Letterlijk. Want de acteur en zanger heeft problemen met zijn zicht. “In 2014 liet ik mijn ogen laseren. Ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar een jaar later kreeg ik last van schemeringen voor de ogen. Dat is stilaan verergerd.” Een boek lezen zonder hoofdpijn, kan niet meer. Ook ’s avonds autorijden is iets wat Crucke vermijdt.

Eind oktober volgt daarom een operatie aan het rechteroog, in januari volgt het linker. “Geen prettige vooruitzichten. Gelukkig gaan mijn man Jan en ik eerst nog op reis naar Kreta.”