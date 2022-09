Steven Van Gucht over nieuwe vaccinatiecampagne: “Corona kan deze winter veel mensen in het ziekenhuis jagen”

De herfstvaccinatie tegen het coronavirus is op gang getrokken. Ook dit jaar bestaat namelijk de kans op een stevige piek in de coronacijfers. Steven Van Gucht gaf in De tafel van vier meer uitleg over de nieuw booster en de mogelijke gevolgen indien er geen sprake zou zijn van een vaccinatiecampagne. “Corona kan dit najaar en deze winter nog altijd heel veel mensen in het ziekenhuis jagen.”