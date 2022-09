Dimitri Van den Bergh voelde zich een tijdje onwel op weg naar finale German Darts Open: “Ik weet niet wat er mis was”

Het was voor Van den Bergh zijn vijfde finale van het seizoen. Twee keer trok hij aan het langste eind, beide malen in de World Series. Op de European Tour, de aanlooptoernooien naar het EK eind oktober, liep het voor de tweede keer mis. In mei verloor hij met 8-5 tegen Michael van Gerwen, nu was wereldkampioen Peter Wright met 8-6 te sterk.

“Dimitri is een fantastische speler. Hij is de toekomst van het darten, maar de oude man doet het nog steeds”, aldus de ervaren Schot, die pas zijn tweede toernooi speelde na een operatie aan zijn galblaas. “Vorige week had ik echt zin om naar Hongarije te gaan en het toernooi te winnen, maar ik ging er in de eerste ronde uit. Ik was niet goed genoeg. Nu lukte het dus wel.”

“Paniekaanval?”

Van den Bergh erkende dat Wright in de finale, ondanks een achterstand van 3-5, de betere was. “Mijn felicitaties aan de winnaar. Ik heb tot het einde gevochten, maar ik heb volgehouden. Daar ben ik erg trots op. Deze tweede plaats geeft me een trots gevoel.”

Op weg naar de finale klopte de Antwerpenaar, de nummer 14 van de wereld, onder anderen Krzysztof Ratajski (PDC 18) en José De Sousa (PDC 6). Sterk, maar Van den Bergh kampte wel even met fysieke ongemakken. Hij werd medisch gecheckt na de kwartfinale.

“Gedurende die wedstrijd ging mijn hartslag opeens heel erg snel”, aldus Van den Bergh bij de PDC. “Ik probeerde hem daarna omlaag te krijgen. Gelukkig waren er vrienden van mij in de zaal die mij vertelden om rustig te blijven. Ik weet niet wat er mis was. En paniekaanval? Ik weet het niet. Ik had na de kwartfinale de beslissing kunnen maken om forfait te geven, maar ik ben trots dat ik heb doorgezet en uiteindelijk de finale heb kunnen halen. Bedankt aan de fans om mij door deze episode te sleuren.”

In onderstaande video is te zien hoe Van den Bergh aan iemand van de organisatie vertelt dat hij zich niet goed voelt, waarna hij ook aan het publiek meedeelt dat hij last had van zijn hart.