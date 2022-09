Jambon onder vuur voor buitenlandse reis: “Net nu zoveel mensen niet weten hoe ze hun energiefactuur moeten betalen”

De Vlaamse regering wil deze week een pakket energiemaatregelen aankondigen. Maar ze moet daarvoor wel een versnelling hoger schakelen. Dat minister-president Jan Jambon (N-VA) nog op dienstreis is in Ierland, werkt op de zenuwen binnen zijn eigen regering en bij de oppositie.

Morgenvroeg komt de ministerraad van de Vlaamse regering opnieuw samen om een pakket energiemaatregelen ineen te boksen. De verwachting bij verschillende ministers is dat ze nog tot vrijdag nodig hebben om effectief te landen. Al houdt het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) er ook rekening mee dat het energiepakket pas samen met de begroting wordt voorgesteld, normaal gezien op 26 september. Jambon kijkt in eerste instantie naar Europa om de torenhoge energiefacturen een halt toe te roepen. Hij retweette gisteren nog een brief met eisen die hij aan commissievoorzitter Ursula von der Leyen stuurde.

Zelf is de minister-president de controle over de agenda wat kwijt. Minister van Economie Jo Brouns (CD&V) kwam al naar buiten met een kader voor steun aan bedrijven, en de oproep aan Jambon om vaart te maken. Andere kabinetten lanceerden dan weer het idee om de septemberverklaring te vervroegen achter Jambons rug. En ook nu klinkt intern kritiek, omdat Jambon nog op dienstreis is in Ierland, waar hij de economische banden wil aanhalen. Terloops is er ook ruimte voor culturele bezoeken. Dat het bezoek niet in het kader van de energiecrisis staat, vindt een topper van zijn eigen regering “echt, echt niet slim”.

Niet de eerste keer

Jambon kreeg eerder al kritiek op zijn vele buitenlandse reizen in crisistijden. Ook nu reageert de oppositie met onbegrip. “We wisten al lang dat Jambon liever in het buitenland zit dan de regering te leiden”, zegt Vooruit-fractievoorzitter Hannelore Goeman. “Maar op het moment dat zoveel mensen niet meer weten hoe ze hun energiefacturen moeten betalen, verwacht ik van een minister-president dat die daar de hoogste prioriteit van maakt.”

Jambon zelf laat via zijn woordvoerder dat “de kritiek van de pot gerukt is”. “Een van de hoofdthema’s van de reis is offshore energiewinning. En het is cruciaal om nieuwe investeringen, en dus jobs, binnen te halen voor Vlaanderen. Intussen is er permanent digitaal overleg met het thuisfront over de energiefacturen”, klinkt het.