‘The Crown’ wordt weer massaal bekeken na overlijden van Queen Elizabeth

De Netflix-reeks The Crown is afgelopen weekend, na het overlijden van Queen Elizabeth, plots weer massaal bekeken. De serie staat vandaag ook in ons land nog bij de tien meest bekeken series.

Het nieuwe succes van The Crown is geen toeval, want in de reeks worden tientallen jaren van het leven van Queen Elizabeth in beeld gebracht. Van bij het begin was ze immens populair, en niet alleen bij liefhebbers van kostuumdrama’s.

Afgelopen weekend kende de serie plots opnieuw enorm succes. In ons land dook de reeks plots weer op in de top tien van meest bekeken series en in het Verenigd Koninkrijk ging het nog harder. Tussen 9 en 11 september ging het aantal kijkers met 800 procent omhoog, zo blijkt uit data die The guardian kon inkijken. In de VS keken vier keer zoveel mensen als voordien, in Frankrijk drie keer zoveel. Wereldwijd lag het aantal kijker bijna vier keer zo hoog als in ‘normale’ tijden.