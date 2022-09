Sven de Leijer worstelt nog elke dag met verlies zoontje: “We werken er hard aan, maar zoiets heeft tijd nodig”

Het is een zware periode geweest voor Sven de Leijer en zijn vriendin. Zowat een jaar geleden verloor het koppel hun ongeboren zoontje Bob, en dat verlies is nog niet verwerkt. “Verdriet is heel aanwezig in ons leven”, zegt de presentator. “Ik ben er fier op hoe mijn lief en ik erin slagen om ons hoofd niet de hele tijd te laten hangen.”

Er is wel de angst om het nog eens te proberen, opnieuw voor een kindje gaan. “Het vertrouwen in het leven is even zoek. Het is de omgekeerde gang van zaken. Toen mijn vader overleed was dat veel te vroeg en pijnlijk, maar het was anders. In de juiste volgorde. Bij mijn zoontje blijf ik het verschrikkelijk vinden.” De Leijer vertelt dat het nog steeds erg moeilijk is om het drama een plaats te geven, maar dat hij en zijn vriendin wel positief in het leven willen blijven staan. “We werken daar hard aan, maar zoiets heeft tijd nodig.”