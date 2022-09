Veelbesproken documentaire ‘Fire’ offline gehaald door VRT: Diepenbeekse deelnemer betrokken bij piramidespel

Vroeg veel geld beleggen, nadenken over je uitgaven en heel snel op pensioen gaan in plaats van een leven lang te gaan werken. Dat is het opzet van de zeven personen die in de documentairereeks Fire: vroeg op pensioen te zien zijn. Op de reeks kwam heel veel kritiek, onder andere van de financiële waakhond FSMA, onder meer omdat er door enkele deelnemers in opgeroepen wordt de nodige risico’s te nemen op de beurs. Terwijl FSMA dat net afraadt.

Piramidespel

Uit onderzoek van VRT nieuws blijkt nu bovendien dat W.S., een 28-jarige man uit Diepenbeek, betrokken is bij een Russisch piramidespel en dus helemaal niet zo rijk te zijn als hij zelf denkt. In de reeks pocht bij met de dagelijkse winst van minstens 1,4 procent, waar de voorbije weken door experts al vraagtekens bij gezet werden. W. blijkt zijn geld te verdienen via het platform The future trade, maar dat staat ervoor bekend een Russisch piramidespel te zijn. Met andere woorden: de twintiger wordt opgelicht.

Bij een piramidespel worden slachtoffers aanvankelijk verblind, staat te lezen op de website van FSMA. “De fraudeur neemt de eerste stortingen in ontvangst van beleggers die zich hebben laten verblinden door de voorgespiegelde winst. Maar in tegenstelling tot wat hen is voorgehouden, belegt hij hun geld niet. Het piramidesysteem houdt in dat de deelnemers zelf nieuwe beleggers moeten aanbrengen, waardoor ze nog meer winst kunnen behalen. Nieuwe beleggers die in het systeem stappen, brengen geld binnen dat alweer niet wordt belegd, maar deels wordt gebruikt om de eerste deelnemers te vergoeden. Alle beleggers samen vormen zo een piramide. Hoe hoger je in de piramide staat, hoe groter de kans dat je veel geld verdient. Zoals bij ponzifraude vallen de fraudeurs door de mand als er te weinig nieuwe beleggers bijkomen.”

De openbare omroep besliste nu om de documentairereeks offline te halen. “Met Fire hebben we getracht een actueel, weliswaar controversieel, fenomeen te portretteren met reële verhalen en mensen. Dat niet elk verhaal in de reeks even geschikt is als te volgen voorbeeld, was voor elke aandachtige kijker duidelijk. Fire was nooit bedoeld als een educatief programma. Maar omdat de druk aanhoudt om de reeks toch een andere roeping toe te dichten dan bedoeld en omdat hiermee helaas ook het ruime, waardevolle educatieve aanbod van VRT wordt ondergraven, hebben we besloten om de reeks uit het aanbod te halen. De discussie rond Fire is intussen een weg ingeslagen waar de reeks helemaal geen antwoord wou op bieden en die haar opzet onrecht aandoet.”

Deelnemers riskeren niet alleen hun geld te verliezen, maar ook “medeplichtig te worden bevonden aan een strafrechtelijk misdrijf”. “Als een belegger immers, in een piramidesysteem, een vergoeding uitbetaald krijgt voor het aanbrengen van nieuwe beleggers in de piramide, veeleer dan voor de verkoop of het verbruik van producten, vormt dit een oneerlijke handelspraktijk”, aldus FSMA.

Offline gehaald

