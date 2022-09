Vinnehoelstraat en Mosstraat in Lummen en Halen afgesloten voor aanleg nieuwe fietspaden

Vandaag (maandag) zijn de werken gestart om de Vinnenhoekstraat in Lummen die over gaat in de Mosstraat in Halen te vernieuwen. “Samen met de stad Halen worden de fietspaden en de weg vernieuwd tussen de rotonde aan de Linkhoutstraat tot voorbij het industriepark van Halen. We kiezen dus samen voor meer fietsveiligheid”, aldus burgemeester Luc Wouters (CD&V).

De verbindingsweg tussen Lummen en Halen ligt er al jaren troosteloos bij. Luc Wouters: “De fietspaden waren in slechte staat en door de heraanleg zorgen we voor meer rijcomfort en de veiligheid van de fietsers. Over het hele tracé komen enkelrichtingsfietspaden van 1,75 meter breed. Tevens komen er beveiligde oversteken aan het kruispunt met het toeristisch fietspad langs de Demer en ter hoogte van de toegangswegen naar het Halense bedrijventerrein. In de Vinnehoekstraat wordt er een nieuwe wegenisopbouw voorzien, in de Mosstraat wordt enkel de toplaag vernieuwd. Ter hoogte van de brug over de Herk wordt aan beide zijden een vrijliggende fietsbrug aangelegd met een breedte van 3,25 meter. Ter hoogte van de Demer komen de fietspaden op de bestaande brug en worden deze plaatselijk versmald tot 1,5 meter. Voor de aanleg van deze fietsvriendelijke infrastructuur die gedeeltelijk deel uitmaakt van het fietsroutenetwerk krijgen we subsidies van het provinciaal Fietsfonds.

Volgens burgemeester van Halen Erik Van Roelen (CD&V) zorgt dit project voor een veilige fietsverbinding tussen Zelem, Linkhout en Halen. “Vooral de kinderen die in Herk-de-Stad naar school gaan zullen hierdoor een veiliger traject kunnen afleggen met de fiets.” Aan de kant van Lummen staat een verbodsbord, maar dat werd maandag door tientallen bestuurders genegeerd. De woningen en bedrijven aan de Mosstraat zijn enkel bereikbaar via Halen en daarom staan er borden met ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Daarna staan er meerdere verbodsborden maar ook die maakten weinig indruk op heel wat weggebruikers. Er zijn omleidingen voorzien. Wie vanuit Halen naar en van het industrieterrein wil rijden, moet bovendien rekening houden met de tijdelijke lichten in de Mosstraat. Het verkeer verloopt daar uitzonderlijk in beide richtingen beurtelings over een rijstrook. (Koen Luts/Luc Weyens)