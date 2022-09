Jambon wil economische banden aanhalen tussen Vlaanderen en Ierland

Minister-president Jambon is op tweedaags bezoek in de Ierse hoofdstad. Met dat bezoek naar de andere kant van het water wil de minister-president onder meer de economische banden tussen Vlaanderen en Ierland nauwer aanhalen. De Brexit legde die band geen windeieren. Vlaanderen exporteerde in 2021 voor 3,11 miljard euro naar Ierland. Dat was 28,23 procent meer dan in 2020. De import uit Ierland bedroeg in datzelfde jaar 18,65 miljard euro.

“Met een handel tussen Vlaanderen en Ierland die in 2021 goed was voor meer dan 20 miljard euro, is het duidelijk dat onze economieën elkaar veel te bieden hebben”, zei Jambon maandagavond in een toespraak voor Vlamingen in Ierland. “Zowel Vlaanderen als Ierland hebben de gevolgen ondervonden van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, maar die verandering heeft ons ook dichter bij elkaar gebracht”, aldus Jambon.

Zeehavens

Volgens de minister-president heeft een en ander ervoor gezorgd dat Vlaanderen meer dan ooit op de voorgrond staat voor Ierse bedrijven die willen uitbreiden en die door de geografische ligging van Vlaanderen met belangrijke zeehavens, “de regio willen gebruiken als een internationaal handelsknooppunt en toegangspoort tot continentaal Europa”.

De cijfers bewijzen dat ook. Het aantal directe maritieme verbindingen tussen Vlaanderen en Ierland nam na de Brexit sterk toe. Vooral de Haven Antwerpen-Brugge zag een sterke stijging van de maritieme trafieken op Ierland. Veel verladers kiezen voor een iets langer reistijd in plaats van de douane- en andere controles op de landroute via het VK te trotseren. De geconsolideerde maritieme trafieken voor Antwerpen en Brugge stegen van circa 3,5 naar 5,5 miljoen ton.

Nog potentieel

Maar hoewel er sterke banden zijn, is er nog een pak meer potentieel, zei Jambon. “En dat willen we met beide handen grijpen.” De Vlaamse minister-president had daarover maandag een ontmoeting met de Ierse vicepremier en minister van Bedrijven, Handel en Werk Leo Varadkar en brengt dinsdag een bezoek aan de haven van Dublin. Later op de dag staat ook een seminarie op de agenda over offshore windenergie en gaat de minister-president langs bij de startup Hub Dogpatch Labs.