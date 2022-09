Justitie in VS stemt deels in met voorstel Trump voor arbiters in zaak rond meegenomen Witte Huis-documenten

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft maandag ingestemd met een van de twee door Donald Trump voorgestelde arbiters in de zaak rond door de oud-president uit het Witte Huis meegenomen documenten. Het ministerie gaat akkoord met Raymond Dearie, maar wees Trumps andere keuze, Paul Huck, af.

Het gaat om de positie van een ‘special master’, die de inhoud moet beoordelen van het vertrouwelijke en mogelijk zeer geheime materiaal dat de FBI vorige maand op Trumps landgoed in Florida in beslag nam.

Eerder op maandag had Trump bezwaar gemaakt tegen de twee kandidaten die het Amerikaans ministerie van Justitie had voorgesteld. Het ministerie zegt zowel achter de twee zelf voorgestelde kandidaten, de gepensioneerde rechters Barbara Jones en Thomas Griffith, als achter Dearie te staan.

Arbitrage

De conservatieve rechter Aileen Cannon, nog door Trump zelf benoemd kort voordat hij aftrad, had het verzoek van Trump om onafhankelijke arbitrage ingewilligd. De FBI vond begin augustus ruim 11.000 overheidsdocumenten maar ook verscheidene lege mappen met de sticker ‘geclassificeerd’. Waar de inhoud is gebleven, is vooralsnog een raadsel.

De juridisch adviseurs van de ex-president verzetten zich ondertussen tegen het verzoek van Justitie de bestudering van de aangetroffen documenten met onmiddellijke ingang te hervatten.