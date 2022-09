William Boeva neemt VTM en VRT op de korrel: “Stop met mensen met een beperking als knuffelbeer op te voeren”

“Mensen met een beperking dienen niet om als knuffelbeer opgevoerd te worden om het publiek een beter gevoel te geven.” Met een scherpe Facebookpost die al duizenden keren gedeeld is, klaagt comedian William Boeva (32) de manier aan waarop mensen met een handicap in beeld komen in programma’s als Down the road.

De tekst had amper een halve dag nodig om helemaal viraal te gaan en duizenden keren gedeeld te worden. In een lange, scherpe Facebookpost klaagt comedian William Boeva, die zelf een beperking heeft, aan hoe mensen met een beperking worden opgevoerd in de media. Ze worden te kijk gezet in een etalage, zegt hij.

“Ik noem het graag de knuffelbeermethode”, zegt hij. “Waarbij we mensen met een beperking eens van de kast halen als knuffelbeer, we blazen het stof er wat af: kijk eens, schattig hé! En hop, terug op de kast.”

Hij noemt twee programma’s bij naam: Down the road, het populaire VRT-programma waar presentator Dieter Coppens op reis gaat met een groep mensen die het syndroom van Down hebben. En Out of office, waarin presentator Bruno Vanden Broecke mensen met een burn-out laat samenwerken met mensen met een beperking. Dat programma komt dit najaar op het scherm.

Down the Road. — © © VRT

“Als de VRT denkt dat het met Down the road bijdraagt aan inclusie, dan maakt mij dat triestig”, zegt hij. “Het is een feelgoodprogramma waarin mensen met een beperking mogen opdraven om op de emoties van de kijker in te spelen. Maar dat zorgt er bijvoorbeeld niet voor dat meer mensen met het downsyndroom of een andere beperking bij de VRT werken. Terwijl dat zó belangrijk is.”

‘Out of office’

In het VTM-programma Out of office brengt Bruno Vanden Broecke vijf mensen met een burn-out naar een zorgboerderij, waar mensen met een beperking werken. Boeva heeft het programma nog niet gezien, maar vindt het uitgangspunt verkeerd. “Dat is het equivalent van blanke mensen naar Afrika sturen om daar te zien hoe erg de arme kindjes het daar hebben.”

“De kern van mijn betoog is dat mensen met een beperking niet dienen om anderen zich beter te laten voelen. Wij zijn hier om ons eigen leven te leiden en zijn geen bron van feelgood om u te laten inzien dat je dankbaar moet zijn dat je zelf geen beperking hebt.”

De Kemping

In een reactie laat VRT weten “dat het heel trots is op het hartverwarmende Down the road, dat verschillende internationale prijzen won.”

“We werken in andere programma’s ook expliciet aan inclusieve beeldvorming, zoals in De Kemping waarin Evelyne niet als knuffelpersoon, maar gewoon als één van de deelnemers wordt geportretteerd”, zegt woordvoerder Jan Sulmont.

Bruno Vanden Broecke presenteert dit najaar “Out of Office” — © Shutterstock

VTM laat weten dat Out of office mensen met een beperking in beeld brengt zonder dat die beperking ertoe doet. “Ze zorgen er vanuit hun kracht en ervaring voor dat mensen met een burn-out op een andere manier naar hun leven en werk gaan kijken”, zegt woordvoerster Tine Danschutter. “We hebben contact gehad met William, hij komt snel eens samen met ons naar een aflevering kijken.”