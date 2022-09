Genk Ladies houdt PSV in bedwang

KRC Genk Ladies, dat afgelopen weekend door het oneven aantal teams in de Super League vrij was, speelde een prima oefenpot tegen de Nederlandse topploeg PSV: 4-4. KRC keerde knap terug van 3-0. Bij PSV kwam de Bilzerse Red Flame Julie Biesmans in actie. Kato Vanheusden verving Aukje van Seijst (licht geblesseerd) in het Genkse doel. Dinsdag oefent KRC in Weert tegen Fortuna Sittard. Zaterdag speelt Genk in de competitie op het veld van Aalst. Die match wordt rechtstreeks uitgezonden op Eleven Sports.

KRC Genk: Vanheusden, Sneyers, Geers, Camps, Vanhoudt (55’ Vanaenrode), Gielen, Vandersanden (65’ Pauwels), Geraedts (65’ Vanaenrode), Kersten (65’ Martin), Vanzeir (65’ Voets), Petry (65’ Duijsters).

Doelpunten: 27’ 1-0, 34’ 2-0, 57’ 3-0, 62’ Kersten 3-1, 68’ Duijsters 3-2, 72’ Voets 3-3, 77’ 4-3, 80’ Duijsters 4-4. (aula)