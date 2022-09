De schaamstreek van Erik Van Looy en de dansmoves van Delphine Lecompte: dit was ‘De allerslimste mens ter wereld’

Radiopresentatrice Eva De Roo maakte haar intreden in het ‘Slimste mens’-circuit en maakte er meteen een spannende aflevering van. Al ging de meeste aandacht naar de onderonsjes tussendoor, toen Margriet Hermans over de schaamstreek van haar partner begon. Ook Delphine Lecompte kwam in het middelpunt van de belangstelling te staan toen haar gevraagd werd Justin Bieber na te doen.