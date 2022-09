President Zelenski: “Oekraïense leger heeft 6.000 kilometer territorium heroverd”

“Sinds begin september hebben we 6.000 kilometer grondgebied bevrijd, vooral in het oosten en het zuiden. En we gaan nog steeds vooruit”, aldus Zelenski. Zaterdag was er sprake van 2.000 kilometer heroverd grondgebied.

Het Russische leger liet zaterdag weten dat het zijn troepen in het oosten van Oekraïne aan het hergroeperen is en daarom worden militairen teruggetrokken uit de plaatsen Izjoem en Balaklia. De militairen trekken naar de nabijgelegen regio Donetsk.

Rusland wil zo zich verder toeleggen op de regio’s Donetsk en Loehansk. In Donetsk wordt momenteel hevig gevochten.