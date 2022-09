Twee Belgen in top honderd beste pizza’s ter wereld

Twee van de beste pizzeria’s ter wereld bevinden zich in ons land, met name in Brussel. Dat blijkt uit een ranglijst van de honderd beste pizzeria’s ter wereld van 50 Top Pizza World.

De Italiaanse pizzeria Francesco Martucci’s I Masanielli uit Caserta moet de eerste plaats delen met Anthony Mangieri’s Una Pizza Napoletana, een Amerikaanse zaak uit New York. Giuseppe Cutraro’s Peppe Pizzeria in de Franse hoofdstad Parijs ging aan de haal met brons.

De eerste Belgische pizzeria is La Piola Pizza in Sint-Joost-ten-Node, op plaats 35. De gids prijst de wijnkaart van de Brusselse horecazaak, en dan vooral de uitgebreide selectie van biologische wijnen. De jury laat zich ook lovend uit over de inspiratie van chef Francesco Martini en de seizoensgebonden toppings.

La Pizza è Bella prijkt op de 61ste plaats. “De pizza is licht, zacht en heerlijk knapperig”, klinkt het verdict over de drie vestigingen in de hoofdstad in handen van eigenaar Stefano Napoli. “Experimenteren en plezier maken zijn hier de belangrijkste kenmerken.”