Vrouw gebruikt TikTok-trucje om toilet te ontstoppen: “Kostte me drie uur en een professionele poetsvrouw om op te kuisen”

‘Hacks’ en trucjes om het leven makkelijker te maken, sociale media staat er bol van. Maar niet alle trucjes werken even goed, zoals de Mexicaanse Paula (25) met scha en schande moest vaststellen. De jonge vrouw had een hardnekkig verstopt toilet nadat ze hondenpoep in keukenpapier had willen doorspoelen. Chemicaliën brachten geen soelaas, dus wilde ze een trucje van TikTok gebruiken. De opzet was simpel: de wc-pot verzegelen met plakband, even ‘pompen’ om een vacuüm te creëren en klaar is Kees. Helaas liep het voor Paula verkeerd af toen het vieze water gewoon uit het toilet stroomde. “Het resultaat kostte me drie uur om op te kuisen”, klinkt het. “En een professionele poetsvrouw.”