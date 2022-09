Yanina Wickmayer niet voorbij zesde reekshoofd Wang op WTA Chennai

Yanina Wickmayer (WTA-464) heeft zich maandag niet voor de tweede ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in het Indiase Chennai (251.750 dollar) kunnen plaatsen. Zesde reekshoofd Wang Qiang (WTA-101) had wel de handen vol met de 32-jarige Belgische. In 2 uur en 11 minuten werd het 6-4, 1-6 en 6-4. De partij duurde tot kort voor middernacht.