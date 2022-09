Bianca Claessens met haar dochtertje Myla en echtgenoot Marco op een terras in Wanstead: “We gaan de begrafenis volgen op tv.” — © Sven Dillen

Londen

“Ik heb tegen mijn dochtertje gezegd dat de dood van de Queen een van die momenten is die ze zich voor altijd zal herinneren”, zegt Bianca Claessens (39) uit Sint-Martens-Voeren. Sinds dertien jaar woont ze in Londen. “Haar dood heeft me meer aangegrepen dan ik dacht.”